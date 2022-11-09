وسط غياب الرقابة.. مخابز إب ترفع سعر "الروتي" وتقلص حجمه

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر محلية في محافظة إب (وسط اليمن)، أن مخابز مدينة إب قامت برفع سعر الروتي وتقليص حجمه وسط غياب الرقابة من الجهات التابعة لمليشيا الحوثي التي تُسيطر بالقوة على المحافظة.



وقالت المصادر، إن مخابز المدينة تبيع 3 أقراص روتي بمئة ريال بدلاً عن 4 أقراص.



وأشارت إلى أن المخابز لم تكتفي برفع قيمة الروتي بل قلصت من حجمه ووزنه في ظل انعدام الرقابة من قبل سلطات المليشيا في المحافظة.



وأرجأ ملاك المخابز تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع أسعار مادة الدقيق.

ويتهم المواطنون الجهات المعنية التابعة للحوثيين بالمساهمة في رفع الأسعار جراء الجبايات المالية الكبيرة التي يفرضونها على المخابز والتي تنعكس سلباً على المستهلك.

