شكرا لبحثكم عن خبر الوزير البكري يستقبل الدكتور الخبجي ويمنح نادي حبيل جبر بردفان التصريح النهائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، الإثنين، بمكتبه في العاصمة عدن، عضو هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات د. ناصر الخبجي، واستعرض معه عدد من القضايا المتعلقة بالجانب الرياضي والشبابي، وسلّم إدارة نادي حبيل جبر التصريح النهائي.

وخلال اللقاء، أستعرض الوزير البكري، "أهم الأعمال التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة والنجاحات التي حققتها منذ بدء عملها في العاصمة عدن، ودورها في تطبيع الحياة في العاصمة عدن من خلال إقامة الكثير من الفعاليات الرياضية والشبابية المختلفة، وإعادة تأهيل البنى التحتية والملاعب والصالات المدمرة، فضلًا عن بناء وتشييد عدد من الملاعب الرياضية في معظم المحافظات المحررة".

وأوضح، إن "الوزارة منذ لحظة تأسيسها الأولى في العاصمة عدن، تحملت على عاتقها الكثير من المهام والواجبات، واستطاعت رغم شح الإمكانيات والموارد من أحداث نقلة نوعية كبيرة، على مستوى دعم المسابقات الرياضية التي تقيمها الاتحادات العامة ودعم مشاركاتها الخارجية، وبناء المنشآت الرياضية، والتي وصلت لأول مرة إلى بعض المناطق التي ظلت طوال السنوات الماضية محرومة منها، مبينًا إن عمل الوزارة منصب فقط على الرياضة وحدها، بعيدًا عن الحزبية والمناطقية، باعتبارها رسالة سلام ومحبة تحتوي الجميع".

من جانبه، أشاد الخبجي، بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي الوزير البكري، والنجاحات التي حققتها على أكثر من صعيد، واهتمامها بدعم الأنشطة الرياضية المختلفة وتشييد وبناء الملاعب والصالات الرياضية وحرصها على دعم المشاركات الخارجية، مؤكدًا وقوف المجلس مع كل ما من شأنه تطوير الرياضة وتنمية مهارات وقدرات شباب الأندية الرياضية وتأهيل قيادات العمل الرياضي فيها".

عقب ذلك سلّم وزير الشباب والرياضة نايف البكري، نادي حبيل جبر التصريح النهائي، بعد استكمال كافة الشروط الخاصة بلائحة الاتحادات والأندية الرياضية، متمنيًا لإدارة وشباب وجماهير النادي التوفيق وتحقيق النجاحات، معلنًا عن تكفل الوزارة بتشييد ملعب النادي على 3 مراحل، موجهًا قطاع المشاريع في الوزارة إلى الجلوس مع السلطة المحلية في المديرية، ومناقشة ما يمكن العمل عليه".

بعد ذلك قام البكري والخبجي، بزيارة الاستاد الأولمبي بالمدينة الرياضية في الشيخ عثمان، المدمر، واطلعا على حجم الأضرار التي تعرض لها أبان حرب المليشيات الحوثية في عدن، في العام 2015.

كما تم زيارة مركز التدريب والتأهيل الذي تم إنشاؤه من قبل الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدا جزء من فعاليات الدورة الأسيوية (C) لمدربي كرة القدم المقامة حاليًا في المركز، وتأكيدهما على أهمية التدريب والتأهيل ومساندتهم لمثل هذه الدورات النوعية التي تعود بالنفع والفائدة على الأندية الرياضية وشبابها.

شهد مراسم التسليم نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ووكيل وزارة الشباب والرياضة د. عزام خليفة ووكيل قطاع الرياضة خالد الخليفي، وعدد من قيادات الوزارة ومدير عام مديرية حبيل جبر، بديع القطيبي وأعضاء إدارة نادي حبيل جبر.