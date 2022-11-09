شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس القضاء الأعلى يقر حركة التنقلات في محاكم حضرموت ومأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس إجراء حركة تنقلات في كل من محافظتي حضرموت ومأرب على النحو التالي:

مجلس القضاء الأعلى يقر حركة التنقلات في محاكم حضرموت ومأرب

محافظة حضرموت:

1 - الشعبة الجزائية الأولى:

القاضي محمد فرج سالم سبتي – رئيسًا لمحكمة استئناف حضرموت رئيسًا للشعبة الجزائية الأولى.

القاضي محمد محمد بن ربيد – عضوًا.

القاضي خالد مرعي أحمد لرضي - عضوًا.

2 - الشعبة المدنية:

القاضي فيصل عمر طالب بن شيبان – رئيسًا للشعبة المدنية.

القاضي عبدالله صالح بن مخاشن – عضوًا.

القاضي أحمد صالح محمد الداوي – عضوًا.

3 - الشعبة الشخصية:

القاضي أنهار محمد عبدالخالق – رئيسًا للشعبة الشخصية.

القاضي سالم صالح عوض أمبسطي – عضوًا.

القاضي أديب سالم مبارك باحارثة – عضوًا.

الشعبة الاستئنافية التجارية:

القاضي طه عمر الهدار – رئيسًا للشعبة التجارية.

القاضي ناصر صالح سعيد بارحمة - عضوًا

القاضي خالد عمر سعيد عبولان - عضوًا

تعيين القاضي/ ناصر طالب ناصر الحجري، عضوًا احتياطيًا في محكمة استئناف حضرموت الساحل.

الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة:

القاضي محمد عوض مقبل العامري – رئيسًا للشعبة.

القاضي أحمد سعيد بن عروه - عضوًا

القاضي عبدالله منصر عاتق باعزب - عضوًا

ثانيًا: المحاكم الابتدائية:

محكمة شرق المكلا:

القاضي عبدالله أبوبكر أحمد بلفقيه - رئيسًا لمحكمة شرق المكلا الابتدائية.

القاضي شيخ محمد سالم باسهل – قاضيًا محكمة شرق المكلا الابتدائية

القاضي رامي خالد محمد عامر المرفدي - قاضيًا محكمة شرق المكلا الابتدائية

القاضي سعيد محمد عمر سعيد باقرين – قاضيًا محكمة شرق المكلا الابتدائية

محكمة غرب المكلا:

القاضي هاني حداد صالح أحمد بن زايد - رئيسًا لمحكمة غرب المكلا الابتدائية.

القاضي رأفت عمر عبيد أحمد باشامخة – قاضيًا محكمة غرب المكلا الابتدائية

القاضي عبدالرحيم سالم عبدالرحيم باوزير – قاضيًا محكمة غرب المكلا الابتدائية

القاضي سالم حسين ناصر الجفري – قاضيًا محكمة غرب المكلا الابتدائية.

محكمة غيل باوزير:

القاضي سعيد محمد سعيد بايعشوت – رئيسًا لمحكمة غيل باوزير الابتدائية.

القاضي أشرف عبدالله عوض عبدالله العوبثاني – قاضيًا محكمة غيل باوزير الابتدائية

محكمة الشحر:

القاضي أبوبكر محسن طالب الخليفي – رئيسًا لمحكمة الشحر الابتدائية

القاضي عارف مصبح سالم مصبح البحسني – قاضيًا محكمة الشحر الابتدائية

القاضي عبدالباسط دحمان عفيف العمودي – قاضيًا محكمة الشحر الابتدائية

محكمة حجر:

القاضي عبدالقادر كرامة خمس بن ذياب – رئيس محكمة حجر الابتدائية

القاضي سالم حسين سالم باشريف – قاضيًا محكمة حجر الابتدائية

محكمة حريضة:

القاضي جلال شيخ حسين العطاس – رئيسًا لمحكمة حريضة الابتدائية

محكمة الديس الشرقية والريدة وقصيعر:

القاضي سالم أبوبكر سالم الهدار – رئيس محكمة الديس الشرقية والريدة وقصيعر الابتدائية

القاضي جلال عبدالله صالح بن مخاشن – قاضيًا محكمة الريدة وقصيعر الابتدائية.

محكمة غيل بن يمين:

القاضي أبوبكر عوض صالح باجوه – رئيسًا لمحكمة غيل بن يمين الابتدائية.

محكمة صيف:

القاضي حسن سالم صالح بن الشيبة – رئيسًا لمحكمة صيف الابتدائية.

المحكمة التجارية:

القاضي عصام محمد مبارك بن عبيدالله – رئيسًا للمحكمة التجارية الابتدائية المكلا.

القاضي خالد سعيد علي باعيسى – قاضيًا في المحكمة التجارية الابتدائية المكلا.

المحكمة الجزائية:

القاضي فهد محمد موسى اليزيدي – رئيسًا للمحكمة الجزائية المتخصصة حضرموت.

محكمة الأموال العامة والمرور:

القاضي سعيد رمضان سعيد بالوعل - رئيسًا لمحكمة الأموال العامة والمرور الابتدائية.

محكمة الأحداث:

القاضي/ فائزة صالح سعيد حمدين – رئيسًا لمحكمة الأحداث الابتدائية وقاضية الأحوال الشخصية بمحكمة غرب المكلا.



استئناف سيئون محافظة حضرموت:

أولًا: الشعبة الجزائية:

القاضي علي عبده هائل – رئيسًا للشعبة الاستئنافية سيئون

القاضي منصور أحمد العبد العامري – عضو الشعبة الجزائية

صالح عبدالله باطوق العمودي – عضو الشعبة الجزائية

الشعبة المدنية:

القاضي صالح فرج عوض سنجل – رئيس الشعبة المدنية

عدنان حسن عيدروس الحامد – عضوًا بالشعبة المدنية

صالح مبارك محفوظ باشراحيل – عضوًا بالشعبة المدنية

ثانيًا: المحاكم الابتدائية:

محكمة سيئون الابتدائية:

سامي صلاح عبدالله الكثيري – رئيسًا لمحكمة سيئون الابتدائية إضافة إلى رئاسة محكمة ثمود الابتدائية.

رمزي أحمد خميس بازمول – قاضيًا محكمة سيئون الابتدائية

مختار علي عوض باجبير – قاضيًا محكمة سيئون الابتدائية

أحلام حسين الشعوبي – قاضيًا محكمة سيئون الابتدائية

محكمة تريم الابتدائية:

خالد صالح محمد باشراحيل – رئيسًا لمحكمتي تريم وشبام

زاهر عبيد عمر سلمي – قاضيًا محكمة تريم الابتدائية

حسن عاشور سالم مسيعد – قاضيًا محكمة تريم الابتدائية

محكمة القطن الابتدائية:

إيهاب منصور الصلوي – رئيسًا لمحكمة القطن الابتدائية

أحمد عبيد يسلم بايعشوت – قاضيًا محكمة القطن الابتدائية

محمد شيخان مصطفى الحبشي – قاضيًا محكمة القطن الابتدائية

محكمة شبام الابتدائية:

علوي عبدالله عمر الحبشي – قاضيًا بمحكمة شبام الابتدائية

محمد سعيد سالم بكير- قاضيًا محكمة شبام الابتدائية

محكمة استئناف محافظة مأرب:

محمد قائد سالم حميدان - رئيسًا لمحكمة استئناف مأرب والجوف

محمد هزاع محمد المجاهد – عضو شعبة استئناف مأرب والجوف

علي عبدالله علي عبدالله شارد – عضو شعبة استئناف مأرب والجوف

فتحي محمد مثنى قاسم الحيدري – عضوًا احتياطًا بمحكمة استئناف مأرب والجوف.

المحاكم الابتدائية:

محكمة مأرب الابتدائية:

أحمد محمد عبدالحميد أبو اصبع – رئيسًا لمحكمة مأرب الابتدائية.

عائشة أحمد محمد مانع – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

شفيعة أبوبكر عبدالله قاسم – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

عادل عبدالله صغير الحمزي – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

عبدربه جار الله عبده أحمد حازب – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

مانع قايد سالم حميدان – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

فتح الرحمن محسن محمد أحمد – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

لارا حسن سالم حسن – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

إبراهيم أحمد محمد المليكي – قاضيًا محكمة مأرب الابتدائية.

محكمة حريب الابتدائية:

مجيد يحيى علي قائد الجبري – رئيسًا لمحكمة حريب الابتدائية.

حسن قاسم علي عبدالله – قاضيًا لمحكمة حريب الابتدائية.

عبدالعزيز علي حسين سعيد – قاضيًا لمحكمة حريب الابتدائية..

الشعبة الجزائية المتخصصة:

شداد عبدالرب محمد حسن – رئيسًا للشعبة الجزائية المتخصصة مأرب

عبد الإله أحمد محمد الحمودي – عضوًا للشعبة الجزائية المتخصصة مأرب

خالد صالح محمد الورد – عضوًا للشعبة الجزائية المتخصصة مأرب

المحكمة الجزائية الابتدائية:

مسعد عبدالله علي ناصر مجيدع – رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة مأرب

علي أحمد علي معجبان – قاضيًا للمحكمة الجزائية المتخصصة مأرب

محكمة الأموال العامة:

أمين علي حسين طليان – رئيسًا لمحكمة الأموال العامة الابتدائية مأرب

سمية أحمد محمد مانع – قاضيًا لمحكمة الأموال العامة الابتدائية مأرب.

كما أقر المجلس إنشاء نيابة ابتدائية بمديرية يهر محافظة لحج.

ووافق المجلس على ندب القاضي "عايد يحي محمد قائد" عضوا احتياطيًا في الشعبة الجزائية الأولى م/عدن وندب القاضي "محمود محمد نعمان القتاف" قاضيًا في المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة م/عدن.

كما ناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها عدد من القرارات الهادفة إلى تعزيز دور السلطة القضائية.