مأرب.. ارتفاع ضحايا هجوم الحوثيين إلى 27 قتيل وجريح من المدنيين النازحين

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على مدينة مأرب مساء الإثنين، 27 قتيل وجريح من النازحين، اصابة بعضهم خطيرة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الثلاثاء، مؤكدة أن 4 نازحين بينهم طفلتان قتلوا وأصيب 23 آخرون، إصابة بعضهم خطيرة، جراء الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مأرب.

وأضافت، أن "مليشيا الحوثي قامت أمس بالاستهداف المباشر لمدينة مأرب بما فيها المخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة متسببة في مقتل 4 مدنيين وإصابة 23 آخرين إصابة 5 منهم خطيرة".

وأوضحت أن "13 منزلا للأسر النازحة تضررت جراء الاستهداف واحترقت 3 خيام، ودمر 53 خزان للمياه جراء تطاير شظايا الصواريخ في محيط وسكن الأسر النازحة".

وأشارت الوحدة إلى "حالة الخوف والهلع التي عمت في أوساط النازحين خاصة النساء والأطفال وكبار السن"، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لوقف هجماتها على المخيمات والتجمعات السكانية والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت وزارة الدفاع انفجار مخزناً للأسلحة في المنطقة الثالثة، مؤكدة أن الانفجارات "ناتجة عن هجوم المليشيا الحوثي" على المدينة.