"كان مثالاً رائعاً في القيادة والجندية".. وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد محمد الجرادي

المنامة - ياسر ابراهيم - نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، إلى جموع الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة، القائد البطل مستشار وزير الدفاع العميد الركن محمد الجرادي ومرافقه.



وقال بيان النعي، إن الجرادي استشهد اليوم في عملية إرهابية غادرة وجبانة، استهدفت أحد خيرة القيادات الوطنية، والذي لم يتخلف يوماً عن أداء واجبه العسكري والوطني، وله من الأدوار التي لن ينساها أحد في قيادة المعارك ومنازلة مليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات العزة والكرامة.



وأضاف البيان، أن استهداف الشهيد الجرادي يدل على أن الأبطال في القوات المسلحة وقادتها هم هدف الظلاميين لأنهم حاجز الصد المنيع أمامهم وأمام مخططاتهم الإجرامية.



وأشار إلى أن قدر أمثال هؤلاء الشجعان هي الشهادة في سبيل الوطن والقضية التي يحملونها، وهي الحياة بعزة وكرامة بعيداً عن مشاريع الخراب والدمار والتي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، أو الموت بجلال ومهابة، وبذلك غادرنا الشهيد البطل رفيق السلاح العميد محمد الجرادي".



وأوضح أن البطل الجرادي له إسهامات كبيرة في صد ودحر المليشيا الحوثية، وله بصمات واضحة في إعادة بناء الجيش الوطني عقب الانقلاب الغاشم منذ تأسيس النواة الأولى في منطقة العبر، ثم قيادته للواء 81 الذي قدم معارك بطولية خالدة أوجعت العدو في مديريتي صرواح ونهم.



وذكر البيان أنه" ورغم إصاباته المتكررة ثم حالته الصحية مؤخراً إلا أنها لم تمنعه عن أداء واجبه في أي موقع أو منصب حتى اصطفاه الله شهيداً على يد آثمة عدوة لله والوطن، اليوم في محافظة مأرب".



وأشار البيان إلى أن المآثر البطولية للشهيد الجرادي، ستظل خالدة، يعلم بها العدو قبل الصديق، حيث نازل مخلفات الإمامة والكهنوت، ووقف شامخاً أمامها يتحلق حوله الأبطال والمقاتلون، وصنعوا بالفعل انتصارات يشهد بها الجميع.



وأكد أنه كان مثالاً رائعاً في القيادة والجندية، ويحظى بحب وتقدير قيادته وجنوده، وسطّر خلال حياته الزاخرة بالعطاء والتضحية بطولات فارقة في خدمة الجيش والوطن حتى نال شرف الشهادة.



كما أكد أن الوطن والقوات المسلحة خسرت برحيله واحداً من رجالاتها الصادقين الذين لم يتخلفوا يوماً عن أداء الواجب في خدمة الوطن ومواجهة أعدائه والتصدي لكل المخططات المتربصة بجمهوريته ومكتسباته وأمنه واستقراره.



وجدد البيان، العهد والوعد المضي على درب الشهداء الأبرار، مؤكداً أن التضحيات لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة هذا الدرب، حتى تحقيق كل الأهداف المنشودة وأولها تحرير كامل تراب الوطن وتخليصه من انقلاب مليشيا الحوثي وأطماع إيران، وملاحقة ايادي الغدر والخيانة وبترها، والعمل على إنهاء معاناة الشعب على كل الصعد والمستويات.



