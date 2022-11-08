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شبوة.. مقتل شخصين أحدهما شيخ قبلي في اشتباكات قبلية بمديرية نصاب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان أحدهما شيخ قبلي، الثلاثاء، في اشتباكات مسلحة بين قبليين غرب محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، اليوم، بين قبيلتي العسكر والدولة داخل سوق مدينة نصاب".
 
وأضاف أن الاشتباكات أسفرت مقتل شخصين من قبيلة العسكر، وهما الشيخ سالم ناصر الطحين وخالد الخوري، برصاص مسلحين من قبيلة الدولة التي ينتمي لها محافظ شبوة عوض الوزير.
 
ونهاية يونيو الماضي، قتل ثلاثة جنود من قوات دفاع شبوة ينتمون لقبيلتي الدولة والعسكر في اشتباكات بين الطرفين على خلفية ثأر قبلي في مديرية مرخة السفلى.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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