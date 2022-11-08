بمايوه اسود شفاف الهاربة رهف القنون تثير ضجة في مواقع التواصل .. شاهد الان

انت الان تتابع خبر بمايوه اسود شفاف الهاربة رهف القنون تثير ضجة في مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت السعودية ، رهف القنون ، صورة ظهرت فيها بملابس السباحة السوداء الشفافة في كندا ، وتعرضت لانتقادات واسعة بسبب ما تنشره خلال تواجدها في كندا حيث بدأت تقوم بنشر الصور بدون ملابس وبدأت الانفتاح الكبير بعد أن تركت عائلتها وأصبحت لاجئة في كندا.

ليست المرة الأولى لها وهي تقوم بنشر كل انواع الاشياء الخارجه عن العادات والتقاليد المجتمع العربي وخاصتا المجتمع السعودي الذي يهتم بالعادات والتقاليد حيث خرجت مواخر بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و فاجأت الشابة السعودية رهف القنون الجمهور بصور جديدة تعتبر الأكثر جرأة لها منذ سفرها إلى كندا وتركها بلدها السعوديه بعد ظهورها بملابس السباحة الشفافة.

هذه الفتاة لم تهتم بأسرتها أو نفسها ، ويبدو أنها لا تعرف معنى الانفتاح وتتصرف بشكل عشوائي على وسائل التواصل الاجتماعي.

هربت من عائلتها من الكويت ، حيث كانت ترافق عائلتها في رحلة ، وتسبب ذلك في عدد من القضايا في المنطقة العربية بأكملها وأثر على الشباب والشابات ، وتباينت المواقف تجاههم.