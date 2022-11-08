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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوتيرة متسارعة، مشاريعه ومبادراته التنموية في اليمن، عبر 5 مشاريع ومبادرة تنموية في أسبوع، ضمن 224 مشروعًا ومبادرة تنموية منذ منتصف 2018م.

البرنامج السعودي ينفذ مشاريع تنموية في خمس محافظات

وخلال الأسبوع الماضي، دشنت المجموعة التنسيقية للمساعدة الفنية وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية (TA/CDG) ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية، برئاسة مشتركة بين مجموعة البنك الدُّوَليّ وصندوق النقد الدُّوَليّ، وباستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المقامة في مدينة الرياض من 1 إلى 2 نوفمبر.

كما دشن البرنامج مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بهدف الإسهام في دعم الحكومة اليمنية لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر.

ونظم البرنامج السعودي بمدينة الرياض، ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، واستعرضت ورشة العمل وضع قطاع الثروة السمكية في المحافظات اليمنية، كما ناقشت سبل التعاون في دعم قطاع الثروة السمكية والقطاعات الأخرى المرتبطة بالأمن الغذائي في اليمن لتحسين المعيشة اليومية وحياة الأشقاء اليمنيين.

ووُقّع في محافظة عدن عدد من الاتفاقيات ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن لتشغيل 12 مشروعًا لمياه الشرب باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية، في محافظات حضرموت وأبين ولحج.

ووضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة الفقيد الدكتور علوي نجيب للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية خنفر في محافظة أبين، بإشراف من الصندوق الاجتماعي للتنمية في الجمهورية اليمنية.

ويتكون المشروع من بناء وتجهيز مدرسة نموذجية من 12 فصلًا مع المرافق؛ دعمًا لفرص التعليم والتعلم في محافظة أبين، وتوفيرًا لفرص التعليم الجيد واكتساب المهارات العلمية.

وقدم البرنامج دعمًا للطلبة اليمنيين عبر مشروع النقل المدرسي الآمن من خلال توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، بهدف خدمة الطلاب والطالبات في المحافظات اليمنية المختلفة وتسهيل تنقلهم من منازلهم وإليها.



واصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوتيرة متسارعة، مشاريعه ومبادراته التنموية في اليمن، عبر 5 مشاريع ومبادرة تنموية في أسبوع، ضمن 224 مشروعًا ومبادرة تنموية منذ منتصف 2018م.

وخلال الأسبوع الماضي، دشنت المجموعة التنسيقية للمساعدة الفنية وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية (TA/CDG) ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية، برئاسة مشتركة بين مجموعة البنك الدُّوَليّ وصندوق النقد الدُّوَليّ، وباستضافة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المقامة في مدينة الرياض من 1 إلى 2 نوفمبر.

كما دشن البرنامج مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت، بتمويل من البرنامج وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بهدف الإسهام في دعم الحكومة اليمنية لحماية الآثار والمناطق التاريخية المعرضة للخطر.

ونظم البرنامج السعودي بمدينة الرياض، ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، واستعرضت ورشة العمل وضع قطاع الثروة السمكية في المحافظات اليمنية، كما ناقشت سبل التعاون في دعم قطاع الثروة السمكية والقطاعات الأخرى المرتبطة بالأمن الغذائي في اليمن لتحسين المعيشة اليومية وحياة الأشقاء اليمنيين.

ووُقّع في محافظة عدن عدد من الاتفاقيات ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن لتشغيل 12 مشروعًا لمياه الشرب باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية، في محافظات حضرموت وأبين ولحج.

ووضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة الفقيد الدكتور علوي نجيب للتعليم الأساسي والثانوي في مديرية خنفر في محافظة أبين، بإشراف من الصندوق الاجتماعي للتنمية في الجمهورية اليمنية.

ويتكون المشروع من بناء وتجهيز مدرسة نموذجية من 12 فصلًا مع المرافق؛ دعمًا لفرص التعليم والتعلم في محافظة أبين، وتوفيرًا لفرص التعليم الجيد واكتساب المهارات العلمية.

وقدم البرنامج دعمًا للطلبة اليمنيين عبر مشروع النقل المدرسي الآمن من خلال توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب وطالبات المدارس والجامعات، بهدف خدمة الطلاب والطالبات في المحافظات اليمنية المختلفة وتسهيل تنقلهم من منازلهم وإليها.