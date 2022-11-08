مكتب صحة مأرب: مقتل وإصابة 12 مدنيًا في الهجوم الحوثي على المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة في محافظة مأرب، مقتل وإصابة 12 مدنياً (إحصائية أولية) جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية مساء أمس على مدينة مأرب.



وقال مصدر في عمليات مكتب الصحة "إن هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى الطوارئ استقبلا جثامين أربعة شهداء جميعهم من مخيم الحفينة، كما استقبلا 8 جرحى بينهم طفل حتى ساعة كتابة هذا الخبر 12 ليلا، بعض الحالات جراحها خطيرة"، حسب الموقع الرسمي للمحافظة.



وأشار إلى أن هذه إحصائية أولية حتى منتصف الليلة الماضية، مع إمكانية ارتفاع أعداد القتلى بسبب جراح بعضهم الخطيرة.



وكانت المليشيا قد شنت قصفا عنيفا مساء الإثنين، على مدينة مأرب بعدد من الصواريخ الباليستية، بينها مخزن للسلاح تابع للمنطقة العسكرية الثالثة، ما أدى الى سلسلة انفجارات راح ضحيتها عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.

