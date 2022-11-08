شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هجوم مأرب.. ارتفاع ضحايا صواريخ الحوثي إلى 12 قتيلا وجريحا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت حصيلة رسمية يمنية، الثلاثاء، عن ارتفاع ضحايا هجوم مأرب إلى 12 قتيلا وجريحا بينهم أطفال وذلك إثر القصف الصاروخي الذي شنته ميليشيات الحوثي.

وكانت مصادر طبية ومحلية بمدينة مأرب، قالت إن 4 مدنيين بينهم أطفال جثثهم تفحمت على الأقل قتلوا بعد سقوط صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي على منزل سكني في مخيم الجفينة، أكبر مخميات النزوح في البلاد.

وقالت السلطة المحلية في محافظة مأرب في بيان إن 4 مدنيين بينهم طفلتين قتلوا بالفعل وأصيب 8 آخرين في إحصائية رسمية أولية لقصف الحوثيين مدينة مأرب.

ونشر البيان قائمة بأسماء الضحايا بما فيهم المصابين الذين وصفت حالتهم بالخطيرة.

وفي وقت سابق، مساء الإثنين، هزت مدينة مأرب اليمنية، انفجارات عنيفة وذلك بعد هجوم بصواريخ باليستية شنته مليشيات الحوثي الإرهابية للمرة الأولى منذ 7 أشهر.