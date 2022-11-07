استحداثات حوثية قد تخرج مطار صنعاء الدولي عن الجاهزية (بيان)

المنامة - ياسر ابراهيم - شرعت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في استحداثات بنايات بمحيط مطار صنعاء الدولي شرقي العاصمة قد تخرج المطار عن الجاهزية.



وقال بيان صادر عن نقابة موظفي هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية التي تشغل المطار، إن "البنايات التي استحدثت مؤخرا في حرم المطار مخالفة للاتفاقيات الدولية ومعايير الطيران.



وأشارت النقابة في بيانها الصادر أمس الأحد إلى أن البنايات تخل بالشروط والمقاييس الدولية الصادرة عن منظمة الطيران الدولية (الايكاوا).



وحذر البيان من أن الاستمرار في تلك الاستحداثات سيخرج المطار عن الجاهزية ويجعله مخالفا لشروط الأمن والسلامة الدولية.



وحملت النقابات القيادات الحوثية مسؤولية أي تأخر في إزالة تلك الاستحداثات وخروج مطار صنعاء عن العمل.