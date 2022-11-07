عدن.. وقفة في مجمع خديجة التعليمي للتضامن مع معلمة تعرضت للاعتداء

المنامة - ياسر ابراهيم - نظمت طالبات ومعلمات مجمع خديجة التعليمي في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن صباح الأحد وقفة تضامنية مع معلمة تعرضت للاعتداء.



والاثنين، تعرضت المعلمة مرام محمد للاعتداء من قبل طالبة ووالدتها وشقيقتها في حرم المجمع التربوي، في سابقة لم تعرفها مدارس البنات من قبل، وفق مصادر محلية.



ونددت الوقفة بالاعتداء الذي تعرضت له المعلمة واقتحام حرم المجمع التعليمي.



ورفعت الطالبات خلال الوقفة الاحتجاجية، لافتات تضامنية مع المعلمة ومطالبة الجهات المعنية بمحاسبة المعتدين عليها.



وكانت إدارة المدرسة فصلت الطالبة قبل أن تأتي مع والدتها وشقيقتها للاعتداء على المعلمة مرام علي خلفية رفعها بالمخالفات التي ارتكبتها الطالبة وأدت إلى فصلها.