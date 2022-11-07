الضالع.. مقتل وإصابة شخصين في هجوم استهدف مسؤولا محليا في قعطبة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص وأصيب آخر، يوم الاثنين، في هجوم استهدف مسؤولا محليا شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مسلحين مجهولين استهدفوا، اليوم، مدير عام مديرية قعطبة محمد الزيدي بقنبلة يدوية".



وأوضح، أن الهجوم استهدف الزيدي أثناء تواجده بجانب محطة للمشتقات النفطية في منطقة الزبيرية بريف مديرية قعطبة.



وأضاف المصدر، أن الانفجار أدى إلى مقتل أحد العاملين في المحطة وإصابة آخر، فيما نجا الزيدي من الهجوم.



ومطلع الشهر الماضي، نجا مستشار مدير المديرية عبدالرقيب الفتاحي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته وسط مدينة قعطبة.

