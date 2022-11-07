إب.. مليشيا الحوثي تواصل اختطاف تربوي من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ عدة أسابيع

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ ثلاثة أسابيع اختطاف أحد التربويين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقال الناشط الإعلامي "إبراهيم عسقين" في منشور على تويتر، إن مليشيا الحوثي تواصل خطف التربوي "محمد مسعد الورافي"، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في سجونها بمدينة إب عاصمة المحافظة، على خلفية موعظة دينية ألقاها في أحد مساجد مدينة إب دعا فيها للحكم بما أنزل الله.



وأضاف أن "الورافي" الذي يعمل في مدرسة الفجر الجديد للمكفوفين، وفي جمعية العين لرعاية وتأهيل المكفوفين "المعاقين بصرياً"، يعاني من مشاكل "سمعية وبصرية".



وأشار إلى أن المليشيا ترفض الإفراج عن الورافي رغم كثير من الوساطات المحلية التي تدخلت لأجل الإفراج عنه.

