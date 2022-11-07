ريمة.. وفاة امرأة مُسنّة على يد مسلح حوثي رماها من سطح منزلها

المنامة - ياسر ابراهيم - توفت امرأة مسنّة على يد مسلح حوثي، اليوم الأحد، بعد الاعتداء عليها ورميها من سطح منزلها، في محافظة ريمة، جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مسلحًا حوثيًا يدعى "عبدالله ناجي السبلي"، قام بالاعتداء على امرأة في عقدها السابع من العمر، بمديرية الجعفرية، عزلة سامد، محافظة ريمة.

وأوضحت المصادر، أن المسلح الحوثي قام بالاعتداء على المرأة المسنّة بالضرب حتى تكسير أطرافها وأضلاعها، قبل رميها من على سطح منزلها المكون من طابقين الى اسفل المنزل حتى توفت.

ولم تشر المصادر الى الأسباب التي دفعت المسلح الحوثي على ارتكاب هذه الجريمة البشعة.