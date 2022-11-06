المحكمة الجزائية تقضي بإعدام 3 مدانين باغتيال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأحد حكما قضى بإعدام ثلاثة مدانين باغتيال مدير إدارة مكافحة المخدرات بإدارة أمن المحافظة جنوبي اليمن.



وقضى منطوق الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي يحيى السعيدي بإدانة المتهمين "عبدالعزيز علاء عبده محمد ومروان عبدالحكيم وحسن محمد حسن البعداني" بما نسب اليهم في قرار الإتهام المقدم من النيابة الجزائية ومعاقبتهم بالإعدام حدا وتعزيرا.



واغتيل مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن العقيد فضل صائل الردفاني ومعه اثنين من مرافقيه أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018 في خط العريش وهو في طريق عودته من العمل إلى منزله في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان.



في سياق آخر، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما قضى ببراءة متهم عقب سجنه عشر سنوات دون وجود ملف لدى النيابة الجزائية المتخصصة.



ووفق مصادر حقوقية لـ"يمن شباب نت"، فإن عبد الرقيب عبد الرحيم عبده مقبل ظل في السجن المركزي بالمنصورة لمدة عشر سنوات بقرارات تمديد حبس احتياطي من النيابة الجزائية المتخصصة دون أن يكون لديها أي ملف يخصه.



وذكرت المصادر، أن عبدالرقيب لم يكن له أي رقم حتى في السجن المركزي وبقي محبوسا تعسفا وسط مطالبات من منظمات حقوقية بالنظر إلى قضيته حتى حين صدور حكم براءته.

