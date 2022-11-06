مصادر خاصة: نحو 30 مختطفا يبدؤون إضرابا عن الطعام في سجون مليشيات الحوثي بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر خاصة، الأحد، بأن 30 مختطفا مدنيا لدى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء بدأوا الإضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار اختطفاهم.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن نحو 30 مختطفا في سجون مليشيا الحوثيين الإرهابية بصنعاء بدأوا اليوم الأحد إضرابا عن الطعام بعد مرور أكثر من سبع سنوات من اختطافهم دون توجيه أي تهم لهم.



وأضافت، إن المختطفين جميعهم من أبناء المحافظات الجنوبية تم اختطافهم من مناطق متفرقة خلال دحر المليشيات الإرهابية من عدن أواخر العام 2015، وبعضهم اختطفوا من حواجز تفتيش مطلع العام 2016.



وأشارت المصادر إلى أن جميع المختطفين المضربين عن الطعام موجودين في سجن المخابرات التابع للمليشيا في صنعاء.



ولم يستطع أهالي المختطفين طوال السنوات الماضية التواصل مع المليشيات الحوثية لمعرفة سبب احتجاز أبنائهم، وفق المصادر.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية تختطف الآلاف من المواطنين في سجونها بصنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعضهم مضى على اختطفاهم أكثر من 8 سنوات.

