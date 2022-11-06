محافظ تعز يفتتح أقسام طبية جديدة بمستشفى خليفة بدعم الهلال الأحمر القطري

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الأحد، عدد من الأقسام الطبية الجديدة بمستشفى خليفة بمدينة التربة بدعم من الهلال الأحمر القطري.



وبحسب المكتب الإعلامي للمحافظ، "دشن المحافظ العمل بمصنع الأكسجين بقدرة انتاجية 100 اسطوانة يوميا وافتتاح قسم التشخيص المزود بجهاز الطبقي المحوري ومركز الطوارئ التوليدية ومركز الحميات والعزل الطبي".



واعتبر شمسان تزويد مستشفى خليفة بـ 8 وحدات عناية مركزة و16 جهاز تنفس صناعي و26 وحدة تحكم وتدشين العمل في أقسام طبية جديدة مزودة بالأجهزة الحديثة يلبي احتياجات المواطنين في مديرية الشمايتين وعدد من المديريات المحيطة لتعزيز معايير الجودة والكفاءة بحيث سيكون المستشفى هيئة طبية مستقلة.



كما ثمن دعم الهلال الأحمر القطري وصندوق التنمية الالماني وصندوق الامم المتحدة " يونبس" وزارة الصحة والسكان، مؤكدا أن التجهيزات الطبية ستعمل على تقديم خدمة طبية متميزة حيث يحتاج 450 مريضا سنويا بهذا المستشفى الى جهاز طبقي محوري.



وأشاد محافظ تعز بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى المتمثلة بتوسيع الخدمات العلاجية والتمريضية في إطار النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.