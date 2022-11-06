الحكومة اليمنية: استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الأحد، إن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه، وأن الوصول إلى هذا الهدف سيتحقق بكل الأساليب المتاحة والممكنة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات على ضوء التطورات الأخيرة وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.



وأضاف عبدالملك إن لجوء مليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين واستمرار حصارها على المدن وخاصة تعز والتنصل من كل التزاماتها بموجب الهدنة ورفض تجديدها هو الوجه الحقيقي لهذه المليشيات الاجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.



وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بتحركات الحكومة على المستوى الإقليمي والدولي لإسناد جهودها في مواجهة التصعيد الحوثي الجديد ورفض تجديد الهدنة وممارساتها التي تثير العنف والتوتر والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.



ولفت إلى أن السلام لن يتحقق في اليمن طالما وإيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي.



واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع، إلى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وجوانب التنسيق القائمة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وتدارس المجلس مستوى الإجراءات المتخذة لتأمين المصالح الحيوية والمنشآت الاقتصادية من التهديدات الإرهابية الحوثية، وحماية الملاحة الدولية واستقرار الطاقة العالمي.. منوها بالتنسيق والتعاون الكامل على المستوى المركزي والمحلي في هذا الجانب.



وحيا المجلس الدور الأخوي لتحالف دعم الشرعية في دعم الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من مليشيات الحوثي الإرهابية.

ونوه بصمود وبسالة منتسبي القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في الوقوف ضد مليشيا الحوثي ومشروعها التخريبي والعنصري والتدميري.



وشدد مجلس الوزراء على أن المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية مصيرية ووجودية ولا مجال أمام الشعب اليمني إلا الانتصار فيها، مؤكدًا أن الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم هذه المعركة حتى استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

