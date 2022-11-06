حبيب دانا جبر يقبلها على مناطقها الحساسة والجمهور يشتعل ..شاهد الان

عدن - كتب ياسمين التهامي في الأحد 06 نوفمبر 2022 12:06 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل والصفحات التي تهتم بأخبار الفنانين وفضائحهم، مجموعة صور ومقاطع فيديو تتضمن مشاهد جريئة من مسلسل سنة اولى زواج الذي جمع الممثلة دانا جبر والممثل يزن السيد، وظهر الثنائي في احد المشاهد على السرير بوضعيات حميمية، يتخللها احضان وقبلات، حتى بدا يزن يقبل دانا جبر على عوراتها بطريقة جريئة.

وفي مشاهد أخرى ظهرت دانا جبر تقف بأحضان يزن السيد وهو يضمها بحميمية، وتقبله بطريقة وصفها المتابعون بالخادشة، وخاصة ان فساتين دانا جبر مكشوفة ومثيرة برزت منها مفاتنها.

سنة أولى زواج، هو مسلسل سوري يتناول المفارقات الاجتماعية والمشكلات التي تنشب بين الزوجين في إطار كوميدي ولطيف، والعمل من بطولة: يزن السيد، دانا جبر، إيمان عبد العزيز، مرح جبر، جمال العلي، وغيرهم.

يذكر ان الفنانة دانا جبر قد نشرت مؤخرا عبر خاصية الستوري على انستغرام صورة لها وهي تمارس التمارين الرياضية داخل الجيم، مع مدربها الخاص، وظهرت مرتدية فيزون ضيق جدا وبروتيل مكشوف، وشعرها على كتفيها، والمدرب ملاصقا لها بوضعية وصفها المتابعون بالجريئة.