متحدياً أحكام القضاء.. قيادي حوثي يعاود حجز منزل ومحلات مواطن في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - عاود قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية، حجز منزل مواطن في محافظة إب (وسط اليمن) وصادر إيجارات محلاته تحت التهديد بقوة السلاح.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي القادم من محافظة ذمار "عبد الملك محمد الجهمي"، المُكنى بـ "أبو مالك"، عاود أمس السبت، الاعتداء على منزل المواطن "عبده أحمد الصبري" الواقع في منطقة الصلبة بمديرية الظهار(مركز محافظة إب)، وقام باستلام إيجارات محلاته المؤجرة تحت التهديد بقوة السلاح.



وأضافت أن القيادي الحوثي، أقدم على إغلاق أحد المحلات الغير مؤجرة، وقام بكتابة عبارة (محجوز من قبل الجهات المعنية)، على واجهة المنزل.



يأتي ذلك رغم صدور حكم من محكمة غرب إب، يثبت ملكية المواطن "الصبري" للمنزل وألزمت القيادي الحوثي بعدم التعدي على المنزل أو منع الانتفاع من إيجاراته.



وكان القيادي الحوثي قد أقدم قبل عام من الآن بحجز العمارة وأرغم مستأجرين لمحلات تابعة للصبري في العمارة، على التوقيع والالتزام بدفع إيجارات المحلات للقيادي الحوثي.



ويبرر القيادي الحوثي مصادرة المنزل، كونه يتبع شقيق البرلماني عن حزب الإصلاح عارف الصبري، في الوقت الذي أكد مالك المنزل أنه قام ببناء منزله من رحلة غربة طويلة.



وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة متواصلة من عمليات المصادرة التي تقوم بها المليشيا لممتلكات وأموال عشرات المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.



