بالتزامن مع ارسال تعزيزات جديدة - مليشيا الحوثي الإرهابية تفجّر جسراً في طريق بديلة تربط محافظتي تعز ولحج

المنامة - ياسر ابراهيم - فجّرت مليشيا الحوثي الإرهابية، السبت، جسرًا في طريق بديلة تربط محافظتي تعز ولحج (جنوبي اليمن).



وأفادت مصادر محلية بقيام المليشيا الحوثية بتفجير الجسر الواقع في منطقة المغنية بمديرية القبيطة، التابعة لمحافظة لحج، والتي تربطها ومديرية الراهدة محافظة تعز.



وأدى التفجير إلى توقف الخط البديل، بين محافظات (تعز – لحج – عدن) بشكل كامل، حسب المصادر.



وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية لتشديد خناق الحصار على محافظة تعز من جميع الاتجاهات.



بالتزامن مع ذلك أفادت مصادر عسكرية أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، دفعت بتعزيزات جديدة تجاه جبهات كرش وحمالة وحبيل حنش في محافظة لحج والمحاذية لمحافظة تعز.