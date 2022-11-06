اليمن.. نجاة ضابط في شرطة البريقة بعدن من محاولة اغتيال

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا ضابط بقسم شرطة الشعب في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) من محاولة اغتيال، فجر اليوم الأحد.



وقالت مصادر أمنية لـ "يمن شباب نت" إن مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال الضابط أحمد الحريبي مسؤول وحدة الطوارئ بقسم شرطة الشعب، أثناء تواجده في ساحل الحسوة بمديرية البريقة.



وأضافت، أن المسلحين أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص؛ لكنه لم يصب بأذى فيما تضررت سيارته.



وأشارت إلى أن حاجز تفتيش قريب من المنطقة، ألقى القبض على المنفذين أثناء محاولتهم الفرار.



وتشهد مدينة عدن الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، فوضى أمنية عارمة، زادت معها حدة انتشار الجريمة.

