شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خفر السواحل يُنقذ أرواح فرنسيين وإيطاليين بحادثين منفصلين في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنقذت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع الساحل الغربي، حياة 6 أشخاص من الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، في حادثين منفصلتين في عرض البحر الأحمر.

ووفقا للإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة المرابط على شريط الساحل الغربي، أفاد مساء السبت، بأن إدارة ميناء المخا، تلقت نداء استغاثة من يخت يحمل العلم الفرنسي، على متنه 3 رحّالة فرنسيين، كانوا في طريقهم بالخط الدولي، وانقطع عليهم الوقود، بالإضافة إلى نفاد مخزون الغذاء لديهم، فضلًا عن تعطل المحرك، جراء أمواج قوية، جرفتهم خارج المياه الدولية.

وبين الموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية "2 ديسمبر"، "وإزاء ذلك، سارعت الجهات المختصة في الميناء، بالتنسيق مع قوات خفر السواحل، في إنقاذ طاقم اليخت، واستضافتهم في ميناء المخا، وجرى تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي لهم، كما جرى إصلاح الأضرار التي طالت اليخت".

وتلقت إدارة ميناء المخا، في وقت لاحق، نداء استغاثة مماثلا، من يخت يحمل العلم الإيطالي، على متنه أيضا 3 إيطاليين، وقامت إدارة الميناء مع قوات خفر السواحل، باتخاذ بنفس الإجراءات معهم، واستضافتهم في الميناء، حسب ما أورده الموقع الرسمي للمقاومة الوطنية.

ونقل "2 ديسمبر" تصريحا صحفيا مقتضبا، منسوبا لمدير ميناء المخا، أفاد فيه بأن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، تابع عن كثب عمليتي الإنقاذ، ووجه بتقديم كافة الخدمات، وأوصى بحُسن الضيافة، لطاقم كلا اليختين.