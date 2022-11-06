شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يُسقط مُسيرة حوثية بمأرب.. والمليشيات تفجر طريقا في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الجيش اليمني، السبت، إسقاط مسيرة حوثية في محافطة مأرب، فيما فجرت المليشيات الإرهابية طريقا فرعيا في مدينة تعز.

وذكر الجيش اليمني في بيان مقتضب، إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي في الأجواء الشمالية الغربية من محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وبحسب البيان ذاته، كانت مليشيات الحوثي تنوي مهاجمة مواقع عسكرية في الجبهة الاستراتيجية، قبل أن تتدخل برصد الطائرة وإسقاطها لدى تحليقها في الأجواء.

وعلى جبهة ثانية، فجرت مليشيات الحوثي طريقا رئيسيا يصل بين محافظتي عدن وتعز، ضمن إرهابها الممنهج لتشديد الحصار القاسي المفروض منذ 8 أعوام.

وقال مصدر محلي، إن مليشيات الحوثي فجرت بالعبوات الناسفة طريق "المغنية" وقطعت الخط الرابط بين محافظتي تعز ولحج الذي يمر عبر مناطق الراهدة - القبيطة ويصل إلى العاصمة عدن.

وأضاف المصدر أن الطريق اتخذه المسافرون على مدى الأعوام الماضية خطا بديلا للتنقل بين تعز وعدن، قبل أن تفجره مليشيات الحوثي في مسعى لتعزيز سطوة حصارها على المدنيين وتعطيل مصالح السكان.

وتسبب تفجير الطريق الرئيسي في بقاء مئات المركبات المدنية عالقة على جانبي الطريق بعد أن عجزت عن العبور والتنقل بين لحج وتعز.

وتقطع مليشيات الحوثي كل الطرقات والخطوط الرئيسية إلى قلب تعز، كبرى مدن اليمن من حيث الكثافة السكانية، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي لملايين اليمنيين.

وصعد الحوثيون من أعمال العنف والإرهاب التي يمارسونها، منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ تدور معارك شرسة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة جراء ضربات لقوات المجلس الرئاسي.