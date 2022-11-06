بعد انقطاع دام ثلاثة أيام.. عودة التيار الكهربائي الى مدينة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد التيار الكهربائي الى مدينة مأرب، مساء السبت، بعد ثلاثة أيام من الانقطاع؛ بسبب مواجهات مسلحة وقعت في مديرية الوادي، شرق المدينة، بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحين من آل الدماشقة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الكهرباء عادت الى بعض أحياء المدينة، بعد انقطاع استمر لثلاثة أيام بسبب المواجهات التي حدث خلال الأيام الماضية، بين مسلحين قبليين وقوات رئاسية.

وتمكنت الفرق الفنية من إصلاح الدائرة الثانية من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، والمحطة الغازية في طور الدخول الى الخدمة واعادة التيار الكهربائي بعد نجاح الوساطة القبلية بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين.

وكانت مواجهات مسلحة قد اندلعت خلال الايام الماضية، عقب خلاف على ملكية أرض أقيم عليها معسكر تابع للحماية الرئاسية التي عادت من محافظة أبين، في منطقة الوادي، بين قوات الحماية ومسلحين من آل "الدماشقة".

ونجحت وساطة محلية، مساء أمس الجمعة، في وقف المواجهات بشكل مؤقت لمدة ثمانية أيام؛ بهدف الوصول الى حل نهائي لوقف دائم للاشتباك وانهاء الخلاف.

وكان شيخ قبلي من آل الجلال قد قتل خلال قيادته لجنة الوساطة بين القوات الحكومية ومسلحي الدماشقة في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، قبل ان تنجح الوساطة في الوصول الى هدنة مؤقتة بهدف الوصول الى حل نهائي للخلاف.