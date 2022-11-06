اليمن.. انتحار سجينة في صنعاء للخلاص من تعذيب ميلشيات الحوثي

أقدمت إحدى نزيلات قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء، على الانتحار، للخلاص من التعذيب الذي تتعرض له بشكل متواصل من قبل إدارة السجن التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت الناشطة الحقوقية ورئيس رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي، نورا الجروي، "إن السجينة "عائشة المطري"، أقدمت على الانتحار؛ بسبب تنكيل أم الكرار بها، وتعذيبها".



وأضافت في تغريدة على تويتر: "حدث هذا الأمر الجلل يوم الأربعاء المنصرم؛ بقطع المسجونه لشرايينها".



وأوضحت أن مليشيا الحوثي وإدارة السجن المركزي التابعة لها، تتعمد التكتم على الحادثة.



وأشارت في تغريدة لاحقة، أن السجن المركزي بصنعاء قسم النساء يكتظ بمئات السجينات اللاتي يواجهن شتى صنوف التعذيب والترهيب؛ واصفة ما يحدث "كارثه إنسانيه بكل ما تعنيه الكلمة"



ودعت الجروي، المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي لزيارة هذا السجن والاطلاع على وضع السجينات فيه.



وحسب تقارير أممية وحقوقية فإن عشرات المعتقلات في سجون مليشيا الحوثي يتعرضن لانتهاكات جسيمة من بينها "العنف الجنسي"

