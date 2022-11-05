المشهورة السعودية باربي نجد عارية تماماً وتستعرض صدرها والجمهور يفقد صوابه ..شاهد الان

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية باربي نجد عارية تماماً وتستعرض صدرها والجمهور يفقد صوابه والان مع التفاصيل

دبي - ياسمين التهامي - نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية مودل جيجي​​​، أو المعروفة باربي نجد​​، صورة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة.

وأثـ.ارت جيجي الجـ.دل بين المتابعين، بالصورة التي نشرتها، وظهرت عـ.ارية تماما مرتدية فقط جاكيت باللون البنفسجي ومفتوحة، حيث ظهرت نجد انها لم تكن ترتدي حـ.مـ.الة صـ.در لتستعرض صدرها بهذه الصورة التي نشرتها.

ويذكر ان جيجي نشرت مؤخرا فيديو صـ.ادم لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه عـ.ارية بالكامل ولم ترتد اي قطعة ملابس مما اثـ.ار الجـ.دل على السوشيل ميديا.

تحمل إسمجيجي نجدولدت في عام 1994، وتبلغ في الوقت الحالي 27 عاماً، والدها سعودي وأمها سعودية أيضاً لذلك تحمل الجنسية السعودية الا انها مقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، لم تتزوج بعد.

درست باربي نجد في مجال المختبرات في أميركا، ودخلت من بعدها عالم الموضة والأزياء لتكون أول عارضة ملابس داخلية سعودية، كما لقبت نفسها بـ باربي نجد.

تعد باربي نجدمن نجوم مواقع التواصل الإجتماعي، وهي عارضة أزياء لأهم الماركات التجارية، تحظى بشعبية واسعة من حيث عدد المتابعين.

ولكنها دائماً ما تثـ.ير البلبلة بين المتابعين بسبب صورها الجريئة جداً وإطلالاتها التي وصفت بالشبه عـ.ارية.

كما تنشر أحدث صيحات الموضة و الأزياء لأشهر الماركات عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي محققة أرباح كبيرة.

ومع ذلك استطاعت باربي نجدأن تلفت انتباه الجمهور، واكتسبت قاعدة متابعين وصلت الى اكثر من 73 ألف متابع، على الرغم من انها لا تتابع اي شخص على صفحتها، ما اعتبره البعض غريباً.