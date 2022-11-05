إب.. قيادي حوثي يقوم بتخريب طريق عام تم إصلاحها من قبل الأهالي

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم قيادي في مليشيا الحوثي على تخريب طريق عام تم إصلاحها من قبل مبادرة مجتمعية في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون إن قياديا حوثيا يدعى "أبو رعد" يعمل في إدارة أمن الشعر، قام بتخريب عملية الرصف التي يقوم بها الأهالي بمبادرة مجتمعية.



وبحسب الأهالي، فإن الاعتداء على الطريق وتخريبها، جاءت استجابة من القيادي الحوثي لرغبة أحد الأشخاص في المنطقة.



وخلال سنوات الحرب نفذ سكان المحافظة العديد من المبادرات المجتمعية لإصلاح الطرقات وبناء مدارس ومشاريع مياه، في ظل غياب اهتمام المليشيا بمشاريع التنمية والبنية التحتية.

