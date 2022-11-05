مأرب.. بدء عملية إصلاح الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الطاقة بعد وقف المواجهات في "الوادي"

شرعت الفرق الهندسية في عملية إصلاح الأضرار التي تعرضت لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية، جراء المواجهات التي شهدتها مديرية الوادي بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الفرق الهندسية باشرت تقييم الأضرار وإصلاحها، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها مساء اليوم لو تمت دون عرقلة.



يأتي ذلك بعد أن تمكنت وساطة قادها قادة في الجيش ورجال قبائل من ايقاف المواجهات المحتدمة منذ يومين الحماية الرئاسية وبين مسلحين آل "الدماشقة".



واندلعت منذ أيام مواجهات بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحون من قبيلة "الدماشقة"، في خلاف على ملكية أرض أقيم عليها معسكر تابع للحماية الرئاسية في المنطقة.



وتسببت الاشتباكات التي احتدمت الخميس، بتضرر الدائرتين الأولى والثانية في خطوط نقل الطاقة الكهربائية من المحطة الغازية، وخروج المحطة الغازية عن الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي مأرب والوادي بشكل كامل.