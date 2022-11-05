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نجمة "باب الحارة" تصدم الجمهور وتظهر بالشورت وتكشف مناطق حساسة لا ينبغي كشفها .. صور فاضحة ومثيرة للغرائز

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شكرا لمتابعة خبر عن ‘‘جميلة باب الحارة‘‘تصدم الجمهور وتظهر بالشورت فقط وتكشف مناطق حساسة لا ينبغي كشفها (شاهد صورة فاضحة ومثيرة للغرائز ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أثارت الفنانة دانا جبر التي جسدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة، جدلا كبيرًا بأخر ظهور لها.

ونشرت جميلة صورة لها على انستجرام بملابس شبه عارية؛ حيث كشفت عن ساقيها بارتداء (شورت) أسود قصير ، وبلوزة سوداء مكشوفة الظهر.

 وأعرب المتابعون عن غضبهم من الإطلالة العارية للفنانة السورية، مشيرين إلى أنها ترغب في التسويق لنفسها ليس إلا.

ويمتنع الخليج 365 من نشر الصور احتراماً لمتابعينا الكرام

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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