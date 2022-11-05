شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل رسمية عن حريق مستشفى صابر بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد مصدر إعلامي في إدارة أمن عدن تمكن فريق الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع مساء الجمعة في مستشفى صابر بمديرية المنصورة.

وقال الإعلامي في إدارة أمن عدن، خالد السنمي : "الدفاع المدني يخمد حريق كبير في مستشفى صابر بعد دقائق من اندلاعه".

وحسب السنمي فإن الحريق اندلع: "في قسم الصيانة دون تسجيل اي خسائر بشرية حتى الان".

هذا وسبق أن نشرنا في حينه خبر حول إندلاع الحريق في المستشفى والذي كان في الطوابق العلوية.