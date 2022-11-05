شكرا لبحثكم عن خبر فرقة الرقص الشعبي بعدن تحيي أمسية فنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

من/ نبيل غالب

تحيي فرقة الرقص الشعبي التابعة لمكتب الثقافة بمحافظة عدن بمصاحبة أجمل اﻷغاني بصوت الفنان"عاصم اليافعي" أمسية ثقافية وفنية ينظمها مكتب الثقافة مساء اليوم الموافق 5نوفمبر برعاية وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس.

وتأتي هذة الأمسيات تواصلآ لفعاليات مكتب الثقافة في العاصمة عدن التي يقوم بتنظيها أسبوعيآ في إطار برنامجه العام، والمقرر لها الإستمرارية أسبوعيآ لإحياء الجوانب الإبداعية في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

ويعتبر هذا الحراك الثقافي المتزايد ترجمة لتطلعات مكتب الثقافة بإتجاة العمل الجاد نحو تفعيل الجوانب الثقافية بمختلف أشاكلها على طريق أحياء تراث مدينة عدن، والذي سبق وان وجة عدة دعوات للمثقفين ومختلف الشخصيات المجتمعية والتخصصية وغيرها من أصحاب القرار الى التفاعل بإيجابية للوقف على الكثير من القضايا الهادف تفعيل جوانب الثقافيه العامه.

يذكر ان مكتب الثقافة يوجة الدعوة أسبوعيآ لعامة الجمهور الكريم للحضور والاستمتاع باواقات رائعه با الفقرات المقدمة في إطار برنامج أسبوعة الثقافي والفني الثاني في ساحة مكتب الثقافة بالمعلا - منطقة حافون بجانب الكنيسة، حيت الدخول مجانآ للجميع.