شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب في اليمن منذ انتهاء الهدنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتهمت الأمم المتحدة، الجمعة، مليشيات الحوثي الإرهابية بارتكابها جرائم حرب في اليمن منذ انتهاء الهدنة الشهر الماضي.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إن مليشيات الحوثي التي تتحالف مع إيران ارتكبت جرائم حرب منذ نهاية الهدنة، لافتا في هذا الإطار إلى هجمات قناصة وعمليات قصف.

وتابع المكتب أنه تحقق من 3 وقائع قصف في مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ما أدى إلى مقتل صبي ورجل، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

كما تحقق مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من 3 وقائع إطلاق نار من قناصة، واتهم حركة الحوثي بارتكاب هذه الجرائم، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ونقلت رويترز عن جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "نحن قلقون بشكل بالغ على سلامة المدنيين وأمنهم في اليمن".

ومضى قائلا: "إن استهداف الحوثيين المتعمد للمدنيين والمنشآت والمباني المدنية، محظور بموجب القانون الدولي، كما يشكل جريمة حرب".

المتحدث قال أيضا إن هناك جهودا مستمرة لإحياء اتفاق الهدنة في اليمن.