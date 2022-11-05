جبايات ضرائب القات تفجّر خلافات بين عناصر حوثية شمال مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية وبائعي القات، بسبب الضرائب؛ شمال مدينة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن إشتباكات مسلحة اندلعت في نقطة تحصيل ضريبة القات بمنطقة "السحول" شمال مدينة إب، بين عناصر حوثية، وباعة القات، أستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وحسب المصادر، فإن الخلافات اندلعت على مبلغ الجبايات التي تفرض عليهم، ما دفع بائع القات للإستنجاد بمسلحين من أسرته قدموا إلى المنطقة.

وتشهد محافظة اب اشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية بعضها نتيجة الخلافات على مبالغ الجبايات التي يتم تحصيلها من المحافظة التي تحولت الى صندوق ايرادي مهم لمليشيا الحوثي.

وكانت اشتباكات قد اندلعت قبل يومين بين قيادات حوثية من عناصر الرزامي في منطقة "السحول"؛ بسبب خلافات على أراض في المنطقة.