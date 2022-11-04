السعودية هند القحطاني تظهر “شبه عارية” بفيديو جديد بعد فيديوهات الرقص الفاضح .. شاهد الان

الرياض - ياسمين التهامي - استمراراً للجدل الذي تثيره، تواصل السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني نشر فيديوهاتٍ خاصة ومثيرة تستفزّ بها المتابعين.

فبعد فيديوهات الرقص “الساخنة” مؤخراً، نشرت “القحطاني” فيديو جديد بفستان أسود قصير “شبه عاري” كشف مفاتنها، وهي تستعرض أمام الكاميرا قوامها.

لقطات من الفيديو

كانت هند القحطاني ردّت بطريقةٍ ساخرة على فيديو الرقص الأخير الذي نشرته وظهرت فيه وهي ترقص مستعرضةً مؤخرتها وصدرها بطريقةٍ مثيرة، وأشعل موجة غضب ضدّها .

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وعبر حسابها في “سناب شات”، كتب هند القحطاني تقول: “أقدم شديد الأسف وبالغ الإعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم وحرف أبناءكم وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ أنني انتمي لكم وأُمثلكم، لذلك في السنابات القادمة أوجّه لكم مقطع يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وادمع عيناي”، لتنشر فيديو رقص جديد أكثر “سخونة” من الأول.

وكانت هند القحطاني قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.

وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.