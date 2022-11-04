شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. تصاعد السنة اللهب من مشفى كبير بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شوهدت السن اللهب وهي تتصاعد من مبنى مستشفى صابر في العاصمة عدن. ونشرت مواقع اخبارية صورة للهب المتصاعد من المستشفى الواقع في منطقة المنصورة. ولم يتم اصدار بلاغ رسمي عن حجم الحريق واسبابه حتى الان.

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