مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي شمالي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - دارت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية لـ"يمن شباب نت"، إن مواجهات عنيفة اندلعت الجمعة، بين الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثيين الإرهابية من جهة أخرى في جبهة حبيل حنش بمديرية المسيمير.



وأوضحت أن مليشيا الحوثيين الإرهابية بدأت بقصف مواقع الجيش محاولة التقدم والتمترس في مواقع متقدمة، مؤكدة أن مدفعية الجيش تمكنت من صد الهجوم الحوثي وكبدتهم خسائر فادحة واسكتت مصادر النيران.



وأشارت المصادر إلى أن الجبهة شهدت طوال الأيام الثلاثة الماضية هدوءا نسبيا فيما تشهد مواجهات وقصفا متبادلا شبه يوميا.



وتتمركز مليشيا الحوثيين الإرهابية في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، وسبق لها أن قصفت قرى المدنيين في مديرية المسيمير بشكل متكرر ما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المواطنين بينهم أطفال.

