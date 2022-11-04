مقتل وإصابة 5 أفراد من قوات الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 5 أفراد من قوات المجلس الانتقالي على الأقل، الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق فرعي بمنطقة الخيالة غرب مديرية المحفد انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية تتبع للواء الأول دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.



وأضافت أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل وإصابة اثنين آخرين في حين دمرت الدورية العسكرية بالكامل.



ويأتي هذه الاستهداف بعد ثلاثة أيام من استهداف مماثل أسفر عن إصابة ثلاثة جنود من تلك القوات التي تقول إنها تحارب تنظيم القاعدة في محافظة أبين.



ومنذ أواخر أغسطس الماضي قتل وأصيب العشرات من قوات المجلس الانتقالي الانفصالي في هجمات متفرقة يعتقد أنها نفذت من قبل عناصر من تنظيم القاعدة.