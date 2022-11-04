صنعاء.. سكان مدينة سعوان يستأنفون تظاهراتهم ضد مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنف سكان مدينة الرئاسة في سعوان في صنعاء (شمال اليمن) وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة برفع الحصار عن أملاكهم، ووقف هجوم مليشيات الحوثي عليهم.



واحتشد العشرات من ملاك مدينة موظفي مكتب الرئاسة في سعوان اليوم عقب صلاة الجمعة أمام مكتب الرئاسة بصنعاء للمطالبة برفع القوة المسلحة التابعة للقيادي الحوثي أبو حيدر جحاف الذي يحاول السيطرة على آلاف المنازل.



وقال المحتجون إن عشرات التوجيهات صدرت من قيادة الحوثي لجحاف بوقف الحملة على ممتلكات الناس دون جدوى، الأمر الذي يشير إلى تبادل أدوار بين القيادات الحوثية.



وكشف المحتجون عن قيادي حوثي يدعى أبو محسن الحشيشي تابع لأبو جحاف يفرض سيطرته على المدينة السكنية ويختطف كل من يحاول ترميم منزله أو تصرف في ملكيته.



وتفرض عصابة الحوثي المدعومة من إيران حصارا خانقا على عشرات المدن السكنية في صنعاء منذ 2017، وتريد الاستيلاء عليها بحجة أنها صرفت من الحكومة قبل سقوط صنعاء بيد المليشيا.