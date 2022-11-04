إب.. مليشيا الحوثي تقتل أحد الوجاهات القبلية بسبب رفضه التحشيد لجبهات القتال

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل أحد الوجاهات القبلية من أبناء محافظة إب (وسط اليمن)، إثر رفضه الانخراط في التحشيد للقتال في صفوف المليشيا.





وقالت مصادر محلية إن وجاهة قبلية من مديرية القفر (شمال إب)، يُدعى "رضوان يحيى عبدالله مفتاح"، قتل أمس الأول، برصاص مليشيا الحوثي في منطقة "مفرق رهيش" بمديرية المخادر شمالي محافظة إب.



وأوضحت المصادر أن عناصر من مليشيا الحوثي أطلقت الرصاص على "مفتاح" بعد اعتراضه أثناء تواجده بمنطقة "مفرق رهيش" وأردته قتيلا على الفور، على خلفية رفضه الانخراط في عمليات التحشيد للقتال صفوف المليشيا.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا سبق وأن اختطفت والد الضحية وعدد من أقاربه وأفراد أسرته، لرفضهم الذهاب لجبهات القتال الحوثية، ولايزالون مختطفين في سجون المليشيا حتى اللحظة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا بعمليات التجنيد الإجبارية والتحشيد في عدد من البلدات بالمحافظة الخاضعة لسيطرتها، وسط رفض شعبي واسع.

