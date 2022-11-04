شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع اشتباكات عنيفة بين القبائل وميليشيات الحوثي في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الحوثي ومسلحين من قبيلة همدان في مدينة ‎الحزم التابعة لمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وقال مصدر قبلي إن الاشتباكات اندلعت، مساء الأربعاء، بين ميليشيات الحوثي وقبائل همدان شرق مدينة ‎الحزم القريب من منطقة ينبأ، على خلفية محاولة الميليشيا بسط نفوذها على أراض تعود ملكيتها لقبيلة همدان.

وأوضحت المصادر أن أبناء قبيلة همدان رفضوا محاولات ميليشيات الحوثي السيطرة على أراضيهم وحفر آبار ارتوازية بالقوة.

الاشتباكات، وفقا للمصادر، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا في صفوف الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة شهدت، الخميس، توافدا لمسلحين من قبائل همدان، كما أرسلت ميليشيات الحوثي تعزيزات من المسلحين للمنطقة، واستحدثت نقطة أمنية جديدة شرق منطقة ينبأ، واختطفت عددا من أفراد القبائل.

وتسعى ميليشيات الحوثي للدخول في نزاع مع القبائل كما فعلت في ‎صنعاء والحديدة ومحافظات أخرى بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في المناطق التي تتواجد بها.

وكانت منظمة سام أصدرت تقريرا، في يونيو من العام الجاري، أكدت فيه أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي توّسع منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.

وقال التقرير إن الجناح، الذي يقوده محمد الحوثي، تولى مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو بزعم ملكيتها للدولة، مما انعكس سلبيا على المواطنين وهدد الآلاف بالتهجير القسري.