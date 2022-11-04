حضرموت.. مقتل شاب برصاص مسلحين في منطقة العبر

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب في العشرينات من عمره، الخميس، برصاص مسلحين في منطقة العبر، محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة، في منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت، والتي تقع على الحدود اليمنية السعودية، ما أدى إلى وفاة شاب في العشرينات من عمره.

وحسب المصادر فأن الشاب كان في انتظار أقاربه القادمين من السعودية، لكن رصاصة أحد المسلحين سكنت رأسه حتى فارق الحياة.

ولم تكشف المصادر عن أسباب الاشتباكات التي اندلعت في تلك المنطقة.

يأتي هذا بعد أيام من مقتل جندي وإصابة 5 أخرين؛ بانفجار عبوة ناسفة استهدفت طقمًا تابعًا في منطقة العبر.