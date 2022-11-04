شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يعتمد إجراءات للتعامل مع تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مجلس وزراء اليمن، الخميس، إنه اعتمد عددا من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، جماعة إرهابية.

وأفاد بيان صادر عقب اجتماع المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، أن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة، تتضمن إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أقر مجلس الوزراء، إعداد استراتيجية وفق آليات مدروسة تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بالبدء الفوري في تنفيذ الخطط الوزارية المقرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، والتركيز على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ولفت إلى نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، والرؤية الواضحة التي باتت لدى المجتمع الدولي في تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها كل جهود تمديد الهدنة الإنسانية والحل السياسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وحرصها على تجديد الهدنة والموافقة على مقترح المبعوث الأممي، والذي قوبل برفض من ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهداف لميناءي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة.

وأكد أن تهديدات الحوثيين المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي.

كما جدد الدعوة للمجتمع الدولي إلى منع تدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، وإلزامه بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح ميليشياتها الإرهابية في اليمن السلاح، ودعمها بالمال والاعلام.

وأكد مجلس الوزراء الحرص على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب لتنفيذ كل الإجراءات الرامية لحماية الملاحة الدولية.

وأشاد بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن والشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا أمام أوهام هذه الميليشيا الإرهابية وداعميها في طهران.