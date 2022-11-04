بينها 108 حادثة قتل وإصابة.. تقرير حقوقي: 221 واقعة انتهاك خلال شهر أكتوبر الفائت

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان (حكومية)، إنها انتهت من التوثيق والتحقيق في 221 واقعة انتهاك خلال شهر اكتوبر المنصرم 2022م متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وأوضحت في بيان صحفي لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن من بين الوقائع الموثقة (75) واقعة استهداف مدنيين في محافظات مختلفة، سقط فيها 29 قتيلاً بينهم 5 نساء و9أطفال، و58 جريحاً بينهم 5 نساء و16طفلا.



وأضافت أنها رصدت سقوط 21 ضحية لانفجار ألغام وعبوات بينهم 3 قتلى من الرجال، و18 جريحا بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء.



ووثقت اللجنة 95 ضحية اعتقال تعسفي في محافظات (أمانة العاصمة وحجة وصعدة وتعز ولحج وذمار ومأرب وعدن)، و51 واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة، إضافة إلى توثيق 7 وقائع تعذيب وعنف جنسي، حسب البيان.



وأشار البيان إلى أن فريق من اللجنة، قام بالنزول والتحقيق المباشر والفوري في الوقائع التي شهدتها محافظة تعز، ومناطق كرش والشريجة بمحافظة لحج، ومناطق مريس وقعطبة بمحافظة الضالع ومناطق الدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.



ولفتت اللجنة الوطنية، أنها ناقشت مع مختص القانون الدولي الإنساني لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة.

