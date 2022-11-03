شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. الماس يطلع على سير مشروع حماية جسر العند من أضرار السيول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس ادارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن صباح اليوم على مستوى تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع حماية جسر العند بمحافظة لحج من أضرار السيول. واستمع المهندس الماس أثناء زيارته للموقع من المهندس عبدالله عبدالسلام استشاري مشروع حماية جسر العند من أضرار السيول الى شرحاً مفصلاً عن الأعمال الجارية في صيانة الجسر ونسبة الانجاز التي بلغت 90٪ من أعمال الحماية الخاصة بالجسر. وأكد المهندس عبدالسلام حرص المؤسسة العامة للطرق فرع لحج كجهة منفذة والفرق الفنية التابعة لها بتنفيذ أعمال الصيانة بالشكل المطلوب وفي المدة المحددة . وحث المهندس معين الفرق الفنية العاملة على سرعة مضاعفة الجهود وسرعة انجاز العمل والانتهاء منه في الفترة المحددة. ويأتي تنفيذ هذا المشروع بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. رافقه خلال الزيارة المهندس عباس صالح احمد مدير الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن كما كان في استقباله المهندس رياض حسن مدير المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع لحج . صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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