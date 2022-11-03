الفيلم من العرض بين الزعيم عادل امام و سهير رمزي جعلها تنهار من النشوة في المطبخ “مش قادرة”.. شاهد الان

عدن - ياسمين التهامي - هي ابنة الفنانة درية أحمد، كان أول ظهور لها في السينما بعمر صغير حيث كانت لم تتعد سن السادسة وذلك من خلال ظهورها في فيلم صحيفه سوابق بعام 1956 ولكنها قررت التوقف عن العمل الفني وبعد أربع سنوات شاركت بفيلم البنات والصيف.

عملت مضيفة جوية ثم عارضة أزياء ولكنها عادت مرة أخرى إلى السينما وهي في التاسعة عشرة من عمرها من خلال فيلم (الناس اللي جوه) ثم فيلم ميرامار بعام 1969 ومن ثم انطلقت بأدوار ثانوية وثم أدوار البطولة

واشتهرت كفنانة أغراء حيث قامت بالعديد من الأعمال السينمائية الجريئة بعد ذلك توالت أفلامها ولمعت من خلال تقديم الأدوار المثيرة وأصبحت قاسما مشتركا في معظم أفلام السبعينات والثمانينات، ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها قررت العودة للتمثيل بحجابها في مسلسل حبيب الروح في عام 2006.

تزوجت عدة مرات، وكان أول أزواجها الفنان إبراهيم خان الذي عاش معها عاماً رغم أن والدتها الفنانة درية أحمد نفت ذلك بشدة، كما تزوجت الأمير السعودي خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

الذي اشتهر بزيجاته المتعددة من الفنانات وظل معها لعام وانفصلت عنه لتتزوج الحاج سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدي ثم رجل الأعمال الخليجي محمد الملا بعد طلاقه من نجوى فؤاد وقد عاشت معه خمسة أشهر فقط.