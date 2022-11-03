وزير الدفاع يشدد على رفع الجاهزية القتالية لمواجهة الاعتداءات الإرهابية الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، الخميس، على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية وتوحيد الجهود لمواجهة تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية.



جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وكبار الضباط في القوات المسلحة وقادة التشكيلات العسكرية والمقاومة، في مقر قيادة وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ورحب الداعري، بالقادة والضباط من مختلف المكونات والتشكيلات العسكرية، وقال إن" هذا الجمع يتجسد فيه وحدة الصف الوطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".



وشدد في كلمته على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية وتكاتف الجميع، في ظل الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية واستهدافها للمنشآت الحيوية واستمرارها في تهديد مصادر الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية.



وأكد وزير الدفاع، أن ذلك "يستوجب حشد الطاقات وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الاعتداءات السافرة والأخطار المحدقة"، منوها بأهمية التدريب والتأهيل العسكري، لما له من دور حاسم في تحقيق الانتصارات وتقليل الخسائر في أرض المعركة.



ووجه هيئة التدريب بمضاعفة الجهود وإعداد خطط وبرامج العام التدريبي الجديد 2023 وجعله عاما نموذجيا في تعزيز قدرات وصلابة منتسبي القوات المسلحة.



‏وأضاف "سنمضي سويا لتحقيق الأمن والاستقرار وهو أهم مطلب للناس في هذه المدينة كعاصمة، لكن ذلك لن يكون إلا من خلال تعاون الجميع وتشاركهم في تحمل المسؤولية".



وأكد على أهمية ودور العمليات المشتركة تحت قيادة موحدة، وموضحا الخطوات العملية والإيجابية المنجزة في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق ذلك وبدعم تام من قبل مجلس القيادة الرئاسي.

كما أشار وزير الدفاع في كلمته لقادة القوات المسلحة إلى ضرورة رعاية أسر الشهداء والأسرى والاهتمام بالجرحى ووضع المعالجات المنصفة لهم كونهم الأكثر تضحية وأولى من يستحق الرعاية والاهتمام.

وفي وقت سابق اليوم أشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن والشعب اليمني على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والوقوف سدا منيعا أمام أوهام هذه المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران.

وأكد دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الامكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين والمصالح الحيوية واستكمال إنهاء الانقلاب.