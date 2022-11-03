اليمن.. مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي التي تحاول البسط على أراضٍ واسعة شرقي الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظة الجوف (شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مواجهات عنيفة اندلعت الليلة الماضية، بين مسلحين من قبلية همدان ومسلحين حوثيين، شرق عاصمة الجوف، استمرت لنحو ساعتين.



وأضافت المصادر أن المواجهات التي دارت مساء الأربعاء، وتجددت فجر اليوم، اندلعت إثر محاولة مليشيا الحوثي، البسط على أراضٍ واسعة تابعة للقبيلة في منطقة "ساعد خمسان" بينبأ شرقي مدينة الحزم، بالقوة، وحفر آبار ارتوازية فيها.



وأشارت المصادر إلى أن المسلحين القبليين تمكنوا من طرد مسلحي مليشيا الحوثي وحرق عربتين تابعتين لهم، والتمركز في المنطقة.

ورجحّت المصادر عودة المواجهات خاصة مع استمرار تحشيد مليشيا الحوثي لمسلحيها وإعلان قبيلة همدان النكف القبلي للمواجهة.



يُشار إلى أن محافظة الجوف شهدت خلال الأشهر الماضية مواجهات مماثلة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إثر محاولات المليشيا نهب أراضي والبسط عليها بالقوة.

