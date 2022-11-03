شكرا لبحثكم عن خبر طلب منها اشياء لاتصدق.. الكشف عن رسالة جديدة من المبتز الى الناشطة المنتحرة سارة علوان بتعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف صحفي يمني شمالي عن فحوى رسالة جديدة تلقتها سارة علوان من المبتز امجد المقطري بتعز. وقال الصحفي :هذه رسالة من مئات الرسائل اللي رسلها المبتز ل #سارة_علوان عشان تعرفوا حجم القبح اللي فيه . واضاف: وكيف عانت كل هذي المعاناة لدرجة الوصول الى رقم والدها وخواتها ! واختتم:ملاحظة : انا نشرت الرسالة المهذبة فقط وفي الرسالة شفرات واضحة لأجهزة الأمن يجب حلها!

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